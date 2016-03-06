أخبار عاجلة

الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مسلحون يقتلون 12 شخصًا في جمهورية إفريقيا الوسطى

Google+ Print
مسلحون يقتلون 12 شخصًا في جمهورية إفريقيا الوسطى مسلحون يقتلون 12 شخصًا في جمهورية إفريقيا الوسطى

أرشيفية

قال مسؤولون محليون يوم الأحد إن مسلحين قتلوا 12 شخصا في قرى بجمهورية أفريقيا الوسطى في أول أحداث عنف منذ تولي فوستان أركونج تواديرا رئاسة البلاد الثلاثاء الماضي بعد انتخابات علق عليها كثيرون آمالا لإنهاء العنف.

وبحسب رويترز قال المسؤولون إن الهجمات وقعت قرب بلدة بامباري بوسط البلاد وترتبط على الأرجح بسرقة ماشية أو خلاف عرقي يخص جماعة بويهل أو فولاني العرقية.

ولا يبدو للحادث صلة بأعمال القتل السياسية والطائفية التي تورطت فيها ميليشيات منذ 2013 وأسفرت عن مقتل الآلاف وأجبرت الكثير على الفرار من منازلهم وفصلت القسم الشمالي من البلاد من الناحية الفعلية.

وقالت السلطات إن ستة أشخاص في ثلاث قرى قتلوا في الهجوم الأخير. وقال أماساكا توبي وهو عضو مجلس محلي وزعيم شبابي في بامباري لرويترز عبر الهاتف “قطعت رقاب ثلاث نساء من عائلة واحدة على مسافة ستة كيلومترات من البلدة.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا