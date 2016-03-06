تأجيل محاكمة «مرسي» وآخرين في «التخابر مع قطر» لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة المتهم محمد مرسي، و10 آخرين من جماعة الإخوان “الإرهابية”، لجلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع.

> وتضمن قرار المحكمة طلب اللواء نجيب عبد السلام لمناقشته، حسبما أفاد مراسل أونا.

ويتهم كل من “مرسي”، والمتهمين “بالتخابر، تسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وإفشائها إلى قطر”.

ويذكر أن سمحت المحكمة لدفاع المتهمين الإطلاع على ما أجرته من تعديلات لبنود الاتهام الموجهه لموكليهم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وحضور ضياء عابد، رئيس نيابة أمن الدولة العُليا، وسكرتارية جلسة أيمن محمود، وحمدي الشناوي.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهمين ” ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، اختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، إخفائها، إفشائها إلى دولة أجنبية، فضلًا عن التخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، السياسي، الدبلوماسي، والاقتصادي”.