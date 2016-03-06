29 يونيو| محاكمة 494 متهمًا بـ«أحداث جامع الفتح»

حددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة 29 يونيو، للنطق بالحكم في قضية محاكمة 494 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية، بارتكاب أحداث العنف والقتل، التي وقعت في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية، حسبما أفاد مراسل أونا.

وأسفرت الأحداث السالفة الذكر عن 44 قتيلًا، وإصابة 59 آخرين، من بينهم:” 22 من ضباط وجنود الشرطة”.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين أحمد شوقي، وأيمن عثمان، وحضور محمد عياد، وكيل النيابة.

وكان النائب العام “الشهيد” المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين “ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، القتل العمد والشروع فيه، تنفيذًا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة”.

كما تضمنت قائمة الاتهامات “إحراز الأسلحة النارية الآلية، والخرطوش، والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر”.