غدا..برنامج”اتفرج ياسلام” ينفرد بعرض فيلم “تاكسى”ويعرض ويناقش فيلم”قفل وجنزير”

يستضيف برنامج “اتفرج يا سلام” ،الناقد السينمائي عصام زكريا، والمخرج محمد كرارة لعرض ومناقشة الفيلم التسجيلي القصير “قفل وجنزير”،وذلك في العاشرة والنصف مساء غدا الاثنين 7 فبراير،على القناة الثانية (الأرضية والفضائية) بالتليفزيون المصري.

الفيلم يندد بإهمال القصور الأثرية،وسبق له الحصول على جائزة أفضل فيلم في مهرجان سينما الموبايل، كما ينفرد البرنامج بعرض الفيلم الروائي القصير “تاكسي”، الذي شارك في الدورة الأخيرة لمهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية.

برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية،وإلقاء الضوء على مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.