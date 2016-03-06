الجيش السورى يدمر مراكز وأليات "جبهة النصرة" و"داعش" فى حمص ودير الزرور

أخبار سوريا

دمر الجيش السورى من خلال ضربات جوية اليوم الأحد، مراكز للتدريب تابعين لتنظيمى "جبهة النصرة" و"داعش"، ومركبات لمقاتلين كانت مجهزة بالأسلحة الثقيلة ومحملة بمعدات الحرب شرق بلدة ميهين فى الضاحية الشرقية لمدينة حمص، اسفرت عمليات التدمير لمقتل إرهابى واحد فقط، وتدميرات مادية كبيرة.

ووفقاً لوكالة "سانا" السورية، ان الغارات الجوية التى شنتها القوات الجوية السورية شملت تجمعات وتحضينات لإرهابى داعش فى قرية جفرا ، ودير الزرور، وتدمير مقرات لتنظيم جبهة النصرة وتم قتل نحو 11 إرهابيا فى بلدة أبو الضهور جنوب شرق مدينة إدلب بنحو 50 كم.

ومن ناحية أخرى، تم قتل 7 إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة وإصابة آخرين خلال عملية لقوات الجيش السورى على أوكارهم فى محيط بلدة جرجناز شرق مدينة معرة النعمان بنحو 10 كم أكبر تجمعات التنظيم التكفيري بالريف الجنوبى، وأن سكان المنطقة أكدوا قتل إرهابيين تابعين لتنظيم يدعى "فيلق الشام" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة دفع رباعى مزودة برشاش كانت تقلهم فى بلدة أطمة المحاذية للحدود التركية وهى اكثر الأماكن المحتوية على التنظيمات الإرهابية والسلاح المتطور.

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