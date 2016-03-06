انطلاق الدورة (19) للمجلس المركزى لاتحاد المعلمين العرب غدا

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التربية والتعليم والبحث العلمى) بالتعاون مع اتحاد المعلمين العرب، الدورة (19) للمجلس المركزى لاتحاد المعلمين العرب غدا الاثنين، وذلك خلال الفترة 7-9 مارس 2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير التنمية المحلية، ومشاركة نقابات المعلمين فى الدول العربية.

تأتى هذه الدورة لتفعيل أهداف اتحاد المعلمين العرب التى تؤكد على ضرورة تطوير منظومة التربية والتعليم والبحث العلمى، وحماية العمل التربوى باعتباره عملاً إنتاجياً، وتشجيع المبادرات بين صفوف المعلمين العرب، وتمكين المعلم فى الوطن العربى من المشاركة عبر نقابته فى إعداد المناهج والخطط التربوية، والتمسك باللغة العربية والاعتزاز بها، والعمل على نشرها وايفائها بحاجات التربية والتعليم.

كما تأتى هذه الدورة لتعميق الثقافة العربية، وتعزيز القيم الروحية حفاظاً على التراث العربى وإبراز طابعه الإنسانى وأثره فى تقدم الحضارة، والانفتاح على الثقافات والحضارات الإنسانية، ونشر مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق الإنسان، واحترام الأديان والأعراف والمعتقدات، وتعزيز روح المواطنة، وخلق تربية ديمقراطية، وزرع المحبة بين الشعوب، والمساهمة فى القضاء على الفقر والأمية والإقصاء الاجتماعى، وتحقيق المساواة بين الجنسين فى التربية والتعليم.