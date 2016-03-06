أخبار عاجلة

8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرقام في الجول تجيب - لماذا كان هجوم الأهلي يراقب ارتكاز المقاصة

Google+ Print
أرقام في الجول تجيب - لماذا كان هجوم الأهلي يراقب ارتكاز المقاصة أرقام في الجول تجيب - لماذا كان هجوم الأهلي يراقب ارتكاز المقاصة

ليست مراقبة بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن كان رمضان صبحي جناح الأهلي أكثر من استعاد الكرة للفريق الأحمر من بين زملائه في خط الهجوم أمام للمقاصة.

الضغط المبكر الذي اعتمد عليه الأهلي من منتصف ملعب المقاصة كان ضمن أبرز 5 ملامح للفريق الأحمر في أول مباراة تحت قيادة الهولندي مارتن يول. ( تعرف عليهم من هنا )

وهذا ما ترجمه الأهلي باستخلاص الكرة أمام مصر للمقاصة 105 مرة وهو ثاني أكبر رقم للفريق منذ بداية الموسم الجاري بعد مباراة وادي دجلة.

لكن المثير في هذا الرقم أن هجوم الأهلي المكون من ماليك إيفونا أمام رمضان صبحي ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد نجح في استرجاع الكرة 27 مرة بفضل سياسة الضغط المبكر على دفاع ووسط المقاصة.

وكان رمضان أكثر من استرجع الكرة للأهلي من بين زملائه في الهجوم في ثماني مناسبات، ومن بعده السعيد ومؤمن واسترجع كل منهما الكرة 7 مرات، كما استعاد إيفونا الكرة للأهلي 5 مرات.

اعتماد الأهلي على إيفونا في الضغط المبكر على مدافعي المقاصة باستغلال قوته البدنية الهائلة تحديدا كان نقطة التميز، بالنظر إلى أن المهاجم الجابوني استرجع الكرة مرة واحدة فقط في الفوز على بتروجيت 2-0.

وبشكل عام، أسفر ضغط الأهلي المبكر على استرجاع الكرة 38 مرة في وسط ملعب المقاصة.

أين استرجع الأهلي الكرة؟

لكن هنا يجب الإشارة إلى أن معدل استرجاع الأهلي للكرة قل مع تقدم دقائق المباراة.

فالأهلي مثلا خلال أول نصف ساعة من المباراة كان يسترجع الكرة بمعدل 7 كرات مقابل كل كرتين يسترجعهما المقاصة. وفي أخر نصف ساعة قل هذا المعدل ليسترجع الفريق الأحمر كرة واحدة أمام كل 3 كرات يسترجعهم منافسه.

ليبرز هنا حاجة الأهلي إلى العمل أكثر على لياقة لاعبيه، وهو ما تحدث عنه يول في المؤتمر الصحفي عقب المباراة. ( اقرأ تصريحاته )

واقرأ أيضا - حوار في الجول مع مايكل ليندمان مدرب الأحمال الجديد للأهلي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر