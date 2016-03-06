هل يوقف كوكا مسيرة مدرب الأهلي السابق نحو الاقتراب من صدارة الدوري البرتغالي؟

في العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة يواجه أحمد حسن كوكا فريق مدرب الأهلي السابق جوزيه بيسيرو، فهل يوقف مسيرته؟

في قمة مباريات الجولة الـ25 يحل بورتو ثالث الترتيب ضيفا على سبورتينج براجا صاحب المركز الرابع في مباراة مصيرية للأول إذا أراد الاستمرار في مطاردة بنفيكا المتصدر وسبورتينج لشبونة الوصيف.

فبعد 3 انتصارات متتالية على بنفيكا وموريرينسي وبيلينينسيش، يريد بيسيرو مواصلة الفوز حتى يصبح على بعد 3 نقاط فقط من بنفيكا ونقطة واحدة من سبورتينج.

فهل يفعل ذلك؟ أم يقف له الدولي المصري أحمد حسن كوكا وزملائه بالمرصاد؟

كوكا لم يشارك في اللقاء الأخير لبراجا في الدوري الذي تعادل فيه سلبيا مع أروكا، لكن منذ أربعة أيام لعب لقاء العودة بنصف نهائي كأس البرتغال أمام ريو أفي حين تعادل سلبيا ليعبر إلى النهائي.

فرصة كوكا كبيرة في المشاركة أمام فريق التنانين، فبخلاف أنه هداف الفريق (8 أهداف) إلى جانب نيكولا ستوييليكوفيتش، سجل 3 أهداف في آخر 3 لقاءات بالدوري.

يعول عليه المدرب باولو فونسيكا كثيرا.

ويأمل براجا في مواصلة مسيرته الجيدة في المباريات الأخيرة في الدوري، ففي آخر 7 مباريات لم يخسر وفاز 4 لقاءات عززوا موقعه في المركز الرابع المؤهل الموسم المقبل للدوري الأوروبي.

لم يشارك كوكا في لقاء الدور الأول بين براجا وبورتو (صفر-صفر) حين كان يقود الأخير جولين لوبيتيجوي.

فهل يوقف مسيرة رجال بيسيرو ليلة الأحد؟