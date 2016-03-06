مدرب نيجيريا: لا داعي للذعر.. مصر لا تستطيع هزيمتنا

قال سامسون سياسيا مدرب مننخب نيجيريا إنه غير قلق من مواجهة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يومي 25 و29 مارس الجاري.

ويستضيف فريق النسور الخضراء منتخب الفراعنة يوم 25 في الجولة الثالثة من التصفيات ثم يلتقي الفريقان بعدها بأربعة أيام في استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الرابعة.

وتحدث سياسيا - الذي تسلم المهمة مؤخرا خلفا لصنداي أوليسيه المستقيل – بثقة قبل أيام من المواجهة المصيرية بين متصدر المجموعة ووصيفها.

فيتربع الفراعنة على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط يليهم نيجيريا (4) ثم تنزانيا (1) ثم تشاد (صفر).

وقال سياسيا في تصريحات أبرزها موقع إن إيه أي جيه:"تحدثت مع جون أوبي ميكيل وفيكتور موسيس وكليتشي إهياناتشو وبقية اللاعبين، كلهم جاهزون للمواجهة".

وأضاف "قالوا لي، سنأتي لنفوز على مصر وسنلعب من أجلك، نريد رسم البسمة على وجوه النيجيريين".

وأردف "سأخصص أكثر من 100% من وقتي من أجل الفوز بهاتين المباراتين. أنا على ثقة كبيرة طالما أن اللاعبين اتبعوا التعليمات، فلن يوجد وقتها ما يقلقنا".

وتابع "سنلعب المباراة الأولى على أرضنا ولابد أن نفوز مهما تطلب الأمر".

وأتم "مصر لا تستطيع أن تهزمنا، أؤكد لكم ذلك، لا يوجد ما يدعو للذعر".