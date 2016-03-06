الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غير مستقر وتزداد كميات السحب على مناطق مختلفة من الدولة مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

والرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 15 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل على اليابس تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30/35 كم/ساعة بعد الظهر وفي المساء & تصل الى 48 م/ساعة مع نشاط السحب.

البحر .. متوسط الموج يضطرب مع نشاط السحب .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة / خمسة أقدام في العمق يزداد الى 4 و 6 و 7 اقدام مع نشاط السحب .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و 37 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة السادسة و 40 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 26 22 85 35 .

دبي 27 23 80 30 .

الشارقة 26 20 80 35.

عجمان 26 18 80 25.

أم القيوين 27 19 80 25 .

رأس الخيمة 27 18 80 25 .

الفجيرة 26 22 85 35.

العين 28 21 80 20 .

ليوا 32 20 85 25 .

الرويس 30 19 85 30 .

السلع 30 19 85 30.

دلما 27 21 85 50 .

طنب الصغرى 27 21 80 55 .

طنب الكبرى 27 21 80 55 .

أبوموسى 27 20 80 50.