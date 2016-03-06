مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" فى ليبيا لدى محاولتهما دخول مدينة أجدابيا

لقى عنصران من تنظيم "داعش" فى ليبيا مصرعهما، لدى محاولة دخول مجموعة تابعة للتنظيم جنوبى مدينة أجدابيا،تصدت لهم دورية تابعة للكتيبة 152 مشاة بمدينة أجدابيا التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وقال مصدر عسكرى اليوم الأحد، إن الجماعات المسلحة من تنظيم "داعش" كانت تحاول التسلل لدخول جنوب المدينة، مشيراً إلى أن قوات الجيش تمكنت من التصدى للإرهابيين، كما تمكنت عناصر الدورية من قتل عنصرين من جنسيات أفريقية،لافتا إلى أن عناصر الدورية لا زالت تطارد باقى الفلول الإرهابية الهاربة جنوب المدينة.

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