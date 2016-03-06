إصابة طفلين فى انفجار لغم من مخلفات داعش بريف الحسكة بسوريا

أصيب طفلان سوريان بجروح، صباح الأحد، جراء انفجار لغم أرضى وقنبلة يدوية من مخلفات تنظيم "داعش" بريف الحسكة بسوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر فى قيادة شرطة الحسكة قوله: أن لغما أرضيا زرعه تنظيم "داعش" فى قرية الحمر الشرقية بريف مدينة الحسكة الشرقى، انفجر تزامنا مع مرور طفل عمره 10 سنوات مما تسبب فى إصابته بجروح، مضيفا أن طفلا أخر من مدينة الشدادى بترت أصابع إحدى يدية وأصيب بجروح متعددة جراء انفجار قنبلة من مخلفات التنظيم فى مدينة الشدادى"60 كم جنوب الحسكة.

الجدير بالذكر أن شخصا لقى مصرعه أمس، جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات تنظيم "داعش" بريف الحسكة الجنوبى.

ويلجأ تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية إلى زرع العبوات الناسفة والألغام فى الأراضى الزراعية وتفخيخ المنازل فى المناطق التى يفرون منها.

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