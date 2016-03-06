وفاة 3 أشخاص في حادث انشطار فيراري إلى نصفين بدبي‎

ادى انشطار مركبة فيراري الى وفاة 3 اشخاص بعد اصطدامهم بعمود إنارة نتيجة انحرافها بقوة واندفاع الركاب والسائق خارج المركبة، فيما توفي شخص اخر في حادث تصادم واصيب شخصين بإصابات بليغة في حادثي دهس وتصادم خلال عطلة نهاية الاسبوع المنصرم.

وقال العقيد سيف مهير المزروعي مدير الادارة العامة للمرور إن 3 اشخاص لقوا مصرعهم نتيجة حادث اصطدام مركبتهم بعمود انارة، موضحا ان تفاصيل الحادث تعود الى تلقي بلاغ في الساعة ١٢:٤٠ من صباح امس عن وقوع حادث على شارع السرايات بمنطقه ابراج بحيرات جميرا ، وتبين انحراف المركبة من نوع فيراري على كانت تقل 3 اشخاص بما فيهم قائدها ، واصطدمت بالرصيف الامر الذي ادى عدم السيطرة على المركبة واصطدامها بعمود الانارة وانشطرت المركبة الى نصفين، مشيرا الى ان الحادث اسفر عن وفاة جميع الركاب البالغ عددهم 3 اشخاص متأثرين بإصاباتهم البالغة نتيجة اندفاعهم خارج المركبة.