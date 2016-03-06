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سقوط صاحب شركة وهمية للاحتيال على شركات أوروبا لتهجير الشباب مقابل 80 ألف جنيه

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سقوط صاحب شركة وهمية للاحتيال على شركات أوروبا لتهجير الشباب مقابل 80 ألف جنيه سقوط صاحب شركة وهمية للاحتيال على شركات أوروبا لتهجير الشباب مقابل 80 ألف جنيه
تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد مساعد الوزير، من ضبط صاحب شركة وهمية لممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير المشروعة لدول الاتحاد الأوروبى، والحصول على مبلغ 80 ألف جنيه للفرد من راغبى السفر للخارج.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بقيادته العميد عاصم الداهش، أكدت قيام "محمد.ر.س"، مواليد 1972، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، سبق اتهامه فى 16 قضية (تزوير، تقليد أختام، نصب، تزوير تأشيرات، آداب عامة، سرقة متجر، ضرب، مقاومة سلطات) ومحكوم عليه "هارب" فى 6 قضايا بالسجن خمس سنوات، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الهجرة غير المشروعة لدول الاتحاد الأوروبى تمثل فى إنشائه شركة وهمية للاستيراد والتصدير، وتواصل مع بعض الشركات الصناعية بدول الاتحاد الأوروبى عبر الإنترنت الدولية، طالباً منهم إرسال دعوات بأسماء أشخاص يزعم أنهم موظفى شركته، خلافاً للحقيقة للسفر لعقد صفقات تجارية مع تلك الشركات التى تقوم بإرسال دعوات لهم بالأسماء التى يطلبها المتهم من راغبى السفر للخارج، ويقدم لهم مستندات مزورة تفيد عملهم بالشركة خلافاً للحقيقة، ويحصلون على تأشيرات دخول لتلك الدول بموجبها مقابل حصوله على 80 ألف جنيه للفرد الواحد، وكذا إدخال الغش والتدليس على مسئولى بعض الشركات السياحية بإحدى الدول العربية طالباً منهم إرسال تأشيرات دخول لبعض الأشخاص منتحلين صفة أصحاب مؤسسات تجارية خلافاً للحقيقة، وحصوله على 1000 دولار من كل منهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعثر بحوزته على العديد من الأدوات والأجهزة والمستندات الدالة لجريمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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