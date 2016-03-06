بالصور.. مديرية أمن الجيزة تُكرم 10 من موظفيها بلغوا سن المعاش

نظمت مديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، احتفالية لتكريم عدد من الموظفين الذين بلغوا سن المعاش، حيث كرم اللواء أحمد حجازى مدير الأمن، 10 من الموظفين ومنحهم شهادات تقدير وهدايا رمزية تقديرًا لجهودهم طوال خدمتهم من العطاء، مما كان له الأثر الإيجابى فى باقى الموظفين المدنيين.

وأشرف العميد ياسين صيام مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الجيزة، على تنظيم الحفل، وتقدم الموظفين المكرمين بالشكر له تقديرًا على جهده فى الاستجابة لمطالبهم.

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