النيابة تأمر بحبس المتهم بسرقة منزل وزير الزارعة السابق بالقليوبية

أمر محمد عبد المؤمن وكيل نيابة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة منزل الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة السابق بقرية كفر العمار بطوخ.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، ودلت تحريات المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ على أن مرتكب واقعة السرقة "أيمن.ن.ع" 27سنة عاطل السابق اتهامه فى 3 قضايا "سرقة – مخدرات – مشاجرة" آخرها القضية رقم 9773 إدارى مركز طوخ لسنة 2015 مخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة المبلغ المالى، وبندقية ضغط هواء "رش" وأضاف قيامه بإنفاق المبلغ المالى على ملذاته وتم بإرشاده ضبط البندقية.

تعود الواقعة بورود بلاغ من "محمد صلاح الدين هلال" - 30 سنة - مراجع حسابات بشركة خاصة نجل وزير الزراعة السابق باكتشافه كسر باب المنزل وسرقة مبلغ مالى قدره 8900 جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 7646 جنح مركز طوخ لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة مصطفى رشاد، وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

- ضبط المتهم بسرقة شقة وزير الزراعة السابق فى القليوبية