حبس متهم بقتل جدته عقب اكتشافها محاولته سرقتها بحدائق القبة 4 أيام

قرر أحمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب، حبس قاتل جدته 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما أمرت النيابة باستخراج جثة المجنى عليها من مدفنها، وعرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من أحد أفراد أسرة المجنى عليها، يفيد بشكه فى وفاة المجنى عليها، وأن سبب الوفاة ليس طبيعيًا، وعقب فحص البلاغ تبين أن وراء الحادث حفيد المجنى عليها، والذى توجه لسرقتها وعقب شعورها به وصراخها للاستغاثة بالجيران قتلها وفر هاربًا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق.

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