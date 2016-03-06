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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى انهيار منزل بعزبة تركس بنجع حمادى (تحديث)

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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى انهيار منزل بعزبة تركس بنجع حمادى (تحديث) مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى انهيار منزل بعزبة تركس بنجع حمادى (تحديث)
قال مصدر أمنى إن قوات الحماية المدنية بمركز نجع حمادي تمكنت منذ قليل من انتشال جثتين من تحت أنقاض منزل عزبة تركس بنجع حمادى، الذى انهار منذ قليل.

وتم انتشال جثة عزة بدريوس 60 سنه ربة منزل وجثة رضيع 8 أشهر يدعى دمياديوس عز فيما تم انتشال مصابين وهما رومانى رمسيس 30 سنه وهلانا رمسيس 30 سنة، وجميعهم من أسرة واحدة، ومازالت عمليه البحث جارية عن أخرين تحت الأنقاض.

مصابان فى انهيار منزل بنجع حمادى وجار البحث عن آخرين تحت الأنقاض
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