الأزهر ومجلس الحكماء يدينان الهجوم الإرهابي على دار للمسنين بعدن

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الأثيم الذي استهدف دارًا للمسنين بمدينة عدن اليمنية، وأدى إلى مقتل عدد من المدنيين الأبرياء من نزلاء الدار والعاملين فيها من أطباء وممرضين أجانب.

وأكد الأزهر الشريف، في بيان له اليوم، أن هذه الهجمات البربرية مخالفة لكافة الشرائع والأديان السماوية وجميع الأعراف والقيم الإنسانية، وتدل على خسة ودناءة مرتكبيها الذين استهدفوا بإرهابهم أحوج الناس إلى الرحمة والبر، مطالبًا بضرورة وجود إرادة دولية جادة وإستراتيجية موحدة للقضاء على الإرهاب وداعميه.

وتقدم الأزهر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وشعب اليمن وحكومته الشرعية، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشهداء برحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كما أدان مجلس حكماء المسلمين الذى يرأسه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بشدة الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف دارًا للمسنين بعدن جنوب اليمن، وأسفر عن مقتل عدد من المدنيين الأبرياء من نزلاء الدار والعاملين فيها من أطباء وممرضين.

وأكد مجلس الحكماء أن هذه الهجمات الوحشية دليل واضح على تجرُّد مرتكبيها من أبسط معاني الإنسانية وأدنى درجات الرحمة، فقتلوا الضعفاء الذين أمر الله برعايتهم والاهتمام بهم، وهو ما يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي هو دين الرحمة والسلام .

وتقدم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي وصادق المواساة إلى شعب اليمن وحكومته الشرعية وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعود إلى اليمن استقراره وأمنه.

أ ش أ