بالصور.. ازدحام بوسط الإسكندرية بسبب إضراب سائقى النقل العام

شهدت محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، حالة من الازدحام الشديد على الطرق الرئيسية بسبب إضراب سائقى النقل العام، وتدخلت شرطة النجدة، والمنطقة الشمالية العسكرية بالمساهمة لمواجهة الأزمة وسد العجز على المسارات الرئيسية.

من جانبه قال محمد توفيق المنسق العام للمركز القومى لمكافحة الفساد، إن المركز رصد اليوم حالة الازدحام للركاب بوسط الإسكندرية نتيجة إضراب العاملين بقطاع النقل العام بالإسكندرية، وفى وسط هذه الحالة من عدم الرضى وسخط المواطنين ومن لديهم أعمال ومصالح ومرضى ومن لهم حاجة فى التنقل بين أحياء الإسكندرية، كان هناك من يرسل رسالة إيجابية للجماهير المحتشدة لمحاولتهم نيل الفوز بركوب إحدى سيارات الميكروباص الأجرة.

واستوقف الرائد عبد الجليل الطويل من إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية سيارات الميكروباص وتوجيهها بنقل المواطنين والذهاب بهم حيث مايريدون، وسط استحسان وإعجاب وثناء المواطنين.

وأضاف محمد توفيق أنه يستحق وعن جدارة الإشادة به وبإدارته المحترمة فكان بحق اسم على ما يسمى "نجدة للمواطنين".

يذكر أن سائقى أتوبيسات النقل العام بالإسكندرية، قد نظموا إضرابا مفتوحا عن العمل، بدأ صباح اليوم، حيث رفض السائقون مطلب رئيس الهيئة بتفويض 3 عاملين من كل من جراج سموحة وسيدى بشر والعجمى لمقابلة رئيس الهيئة والتفاوض لفض الإضراب.

وأكد عدد من السائقين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أن مطلبهم الأساسى هو إقالة رئيس الهيئة بعد فشل كافة المفاوضات معه فى السابق لحل الأزمة، مؤكدين رفضهم قرار تقليض الإيراد الذى يتم تحصيل نسبة الأرباح عليه، وقيمتها 17%، بنسبة 20% بدون سند قانونى.

- إضراب سائقى هيئة النقل العام بالإسكندرية والقوات المسلحة تدفع بأتوبيسات