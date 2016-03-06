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بالصور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد الحالة الأمنية بكمين 85 على طريق قنا

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بالصور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد الحالة الأمنية بكمين 85 على طريق قنا بالصور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد الحالة الأمنية بكمين 85 على طريق قنا
تفقد، اليوم الأحد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر كمين الكيلو 85 بطريق قنا - البحر الأحمر، وذلك لمتابعة الحالة الأمنية بالكمين.

محافظ البحر الأحمر يتفقد الحالة الأمنية بكمين 85 (1)

وأشاد المحافظ خلال حديثه مع القوه المنوطة بتأمين الكمين بدور الشرطة والقوات المسلحة فى الحفاظ على الآمن والآمان، وبذلهم للغالى والنفيس والتضحية بأرواحهم فى سبيل الحفاظ على تراب الوطن والتصدى لأعمال التخريب والإرهاب.

محافظ البحر الأحمر يتفقد الحالة الأمنية بكمين 85 (2)

محافظ البحر الأحمر يتفقد الحالة الأمنية بكمين 85 (3)

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