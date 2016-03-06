«النواب» يحذفون حق «الحكومة» في طلب التصويت بالنداء بالاسم

وافق مجلس النواب على مقترح بحذف كلمة “الحكومة” من المادة 327 بمشروع اللائحة الداخلية، والخاصة بحالات طلب أخذ الرأي نداء بالاسم، حيث كانت المادة تنص في البند الأول منها على أن أحد الأحوال التي يؤخذ رأي المجلس فيها نداء بالاسم تكون “إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة”.

وجاءت نتيجة التصويت على مقترح حذف “الحكومة” من المادة بأغلبية 215 عضوا مقابل رفض 88 وامتناع 5 عن التصويت.

ومن جهته، حذر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب – في إطار التعقيب على موافقة المجلس على المقترح – من أن ما لجأ إليه المجلس يشير لشبهة عدم دستورية، مطالبا النواب بالاطلاع جيدا على مواد الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

وقال :”إننا لا نحاكم النص بالماضي “.

وأشار عبد العال إلى أن النظام الدستوري يقوم على مبدأ الفصل المرن بين السلطات مع الرقابة وتبادل الآراء، مضيفا أن هناك أحوال قد يكون للحكومة فيها مصلحة إذا تم طرح الثقة فيها أو الاستجواب، وبالتالي من الممكن أن يطلب رئيس الحكومة التصويت من خلال النداء بالاسم لكل نائب، لكي يتأكد أن التصويت صحيحا.

أ ش أ