«بن شامخ»: السعودية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في موريتانيا

قال المدير التنفيذي لمجموعة “بن شامخ” العالمية القابضة، سالم محمد بن شامخ، إنّ زيارته لمدينة “نواذيبو” الموريتانية تأتي ضمن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بـ تنمية العَلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف “بن شامخ”، في تصريحات صحفية خاصة، أنّ رئيس مجموعة بن شامخ العالمية القابضة لديه اهتمام مُباشر في أنْ تكون موريتانيا نموذجًا يُحتذى به من خلال الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك من أجل المساعدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام.

وأشار بن شامخ إلى أنّ رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة قدم عرضاً مفصلاً عن المقدرات التي تزخر بها مدينة نواذيبو، والتحفيزات، والتسهيلات، إضافة إلى الضمانات المقدمة من طرف سلطة منطقة نواذيبو الحرة لجميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في نواذيبو.

واستقبل السيد محمد ولد الداف رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة في مكتبه السيد سالم محمد بن شامخ المدير التنفيذي لمجموعة بن شامخ العالمية القابضة.

وفي هذا الصدد قام الوفد بجولة ميدانية في مواقع صناعية، وسياحية من أجل استهداف الموقع المناسب للاستثمار، كما زار بعض المنشئات العاملة في مجال الصيد بنواذيبو.

يذكر أن مجموعة بن شامخ العالمية القابضة من كبرى الشركات في السعودية، التي لها شراكات عالمية تعمل في عدة مجالات من ضمنها الصناعة ،التجارة، المقاولات، التطوير العقاري، المعادن، الألياف الضوئية، الخدمات.