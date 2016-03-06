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مساعد يول يتحدث لـ في الجول: الأهلي يمتلك ميزة كبيرة.. وهذه خطتي لتطوير اللاعبين

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مساعد يول يتحدث لـ في الجول: الأهلي يمتلك ميزة كبيرة.. وهذه خطتي لتطوير اللاعبين مساعد يول يتحدث لـ في الجول: الأهلي يمتلك ميزة كبيرة.. وهذه خطتي لتطوير اللاعبين

"انطباعي جيد للغاية عن جميع اللاعبين بعد مشاهدة أكثر من مران ومباراة للأهلي".. هكذا بدأ حديثه لـFilGoal.com مايكل ليندمان، الهولندي الذي سيعين مارتن يول المدير الفني على رفع لياقة الشياطين.

مايكل ليندمان الرجل طور أجيالا في أياكس أمستردام وطلب بتطبيق DNA في برشلونة.. (اضغط هنا للتعرف على إنجازات مساعد يول في الأهلي)

وتحدث ليندمان لـFilGoal.com وهو يتابع كيف يحضر الأهلي لمدربه الجديد أرضية ملعب مختار التتش للتدريبات التي تبدأ غدا.

ميزة الأهلي

وقال ليندمان: "قائمة الأهلي مميزة. فمن الرائع في الفريق وجود معدلات عمرية متنوعة بين الشباب والكبار".

 

وأفاد "مهمتي ستكون التركيز على تحسين لياقة اللاعبين. الارتقاء بالفريق لأفضل معدلات ممكنة والثبات عليها كذلك".

وأفصح ليندمان "سنستمر في عمل القياسات للاعبين، بعدها سنستطيع تحديد برنامج تأهيلي وتدريبات خاصة لكل واحد في الفريق".

وكشف ليندمان عن أنه سيعلن بعد فترة للاعبي الفريق من منهم صاحب أفضل لياقة ويتحلى بأكبر سرعة، وهكذا.

لكنه أكد مبستما "لن أتحدث الآن عن لياقة لاعب بعينه. بعد فترة سوف اقول من الأكثر لياقة وسرعة في الفريق".

تحديات

 

وأكمل "هناك الكثير من التحديات أمامي منها أن الفريق يشارك في عدد كبير من البطولات ويعاني من جدول مزدحم بالسفر المستمر".

الأهلي لعب أمام بتروجيت يوم الأربعاء ثم واجه للمقاصة السبت. ويطير الفريق الثلاثاء لمواجهة ريكرياتيفو الأنجولي السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

وأكمل "الوقت قصير قبل السفر إلى أنجولا يوم الثلاثاء. لكن الأمور تبدو جيدة".

وأفصح "بالتأكيد هناك الكثير من الفوارق بين اللاعب المصري ونظيره الأوروبي".

وأتم "لكني سعيد للغاية بوجودي في مصر، وأتطلع للمساهمة في بطولاته".

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