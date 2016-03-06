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أرقام في الجول – هذه قد تكون أولى بصمات يول مع الأهلي

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أرقام في الجول – هذه قد تكون أولى بصمات يول مع الأهلي أرقام في الجول – هذه قد تكون أولى بصمات يول مع الأهلي

وإن كان من المبكر جدا الحكم على مارتن يول والتغييرات الفنية التي يضيفها للأهلي بعد المباراة الأولى للفريق التي فاز فيها على مصر للمقاصة 2-1، تظهر الأرقام أمرين جديدين على الفريق في مستهل مشوار المدرب الهولندي.

الأمر الأول يتعلق بفلسفة أداء الفريق نفسها، والثاني خاص بأمر عانى منه الأهلي كثيرا في المواسم الماضية وظهر بشدة خلال الموسم الحالي.

اللعب المباشر

خلال عمل يول مع الأهلي في مرانين متتاليين ظهر اهتمامه باللعب المباشر على حساب التمرير القصير.

هذا ما ظهر من عدد التمريرات الكلي أمام المقاصة، حيث مرر الفريق 600 تمريرة أمام الفريق الفيومي، في مقابل 663 أمام بتروجيت.

النقصان في عدد التمريرات ليس بالكبير لكنه قد يكون دالا على ما يحاول يول تطبيقه في الأهلي.

الأمر أيضا يظهر في عدد محاولات الأهلي على المرمى، حيث حاول الأهلي 17 مرة على مرمى المقاصة، و8 على مرمى بتروجيت.

الأمر لن يتم بشكل سلس، فمازال الأهلي يمرر للخلف كثيرا.

فأمام مصر للمقاصة مرر الأهلي الكرة للخلف 129 مرة أمام المقاصة، مقابل 124 مرة أمام بتروجيت.

ولكن إذا نظرنا لاتجاهات تمرير حسام غالي - أنجح ممرر في الأهلي - وصاحب الـ83 تمريرة صحيحة، نجد أنها في معظمها تمريرات للجانب أو الأمام بأطوال متوسطة، ما يغير فلسفة الأهلي من التمرير القصير الكثيف إلى التمرير المباشر.

العرضيات

الأهلي يعتمد بشكل كبير على العرضيات، ولكن كان يعيبها عدم الدقة بشكل كبير.

أمام بتروجيت، حاول الأهلي لعب 17 عرضية لم تصل سوى واحدة لزميل بنسبة نجاح 6%.

أما أمام للمقاصة، تحسنت تلك النسبة كثيرا لتصل إلى 13 عرضية سليمة من أصل 34 محاولة، بنسبة نجاح 38%.

الزيادة في عدد العرضيات ونسبة نجاحها أمام فريقين متقاربين في المستوى تثير الفضول حول ما إذا كان الأمر تأثيرا من يول أم مصادفة.

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