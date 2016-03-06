مرتضى: الحجز على أرصدة الزمالك قد يؤثر على السفر للكاميرون.. ونتخذ الإجراءات القانونية ضده

قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحكم الذي حصل عليه رئيس النادي السابق ممدوح عباس بالحجز على أرصدة النادي في البنوك، حتى لا يؤثر الأمر على سفر الفريق للكاميرون من أجل مواجهة يونيون دوالا في دور الـ32 للبطولة.

وكان عباس قد حصل على حكم بالحجز على أرصدة النادي بعدما أقرض النادي 42 مليون جنيه ووقع على عدد من الشيكات كرئيس للنادي إلا أن المجلس الحالي رفض تسديدها، ما أدى لحكم الحجز، حسب بيان من المركز الإعلامي لعباس.

وقال مرتضى حسب الموقع الرسمي للزمالك: "أسعى بكل جهدي من أجل التصدي لما يفعله الكارهون للزمالك وإنجازاته الحالية سواء رياضيا أو اجتماعيا، ويحاولون إعاقة مسيرة الفرق الرياضية فى كرة القدم واليد والسلة وحرمانهم من السفر لخوض البطولات القارية".

وأضاف " أناشد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز بدور قوي من أجل كشف الذين تلاعبوا بأموال النادي وأهدروها، ولم يكتفوا بذلك لكنهم يسعون الآن لحرمان اللاعبين من السفر للبطولات الخارجية".

وأتم "دوري تطوعي، ومع ذلك أفعل كل شيء من أجل مواصلة مسيرة النادي".

ومن المفترض أن يسافر الزمالك للكاميرون من أجل مواجهة يونيون دوالا الكاميروني يوم 12 مارس الحالي، ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويسافر غدا الاثنين مدير الكرة إسماعيل يوسف وعضو مجلس الإدارة هاني زادة إلى الكاميرون من أجل ترتيب الأوضاع للبعثة.