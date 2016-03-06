مدرس وزوجته يتعديان على قوات الشرطة أثناء تنفيذ قرار إزالة ضدهما بسوهاج

شهد مركز ومدينة جهينة غرب محافظة سوهاج قيام مدرس وزوجته المدرسة بالتعدى بالضرب والسب على قوات الشرطة والقائمين بتنفيذ قرار تأمين حملة لإزالة التعديات على ‏أملاك الدولة بدائرة المركز.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة أنه حال قيام مسئولى أملاك الدولة ومجلس المدينة بتنفيذ القرار رقم ‏‏98 لسنة 2014 الصادر ضد "كامل . م . م . ى=" 33 سنة مدرس ويقيم بناحية ‏عنيبس دائرة المركز.

قام المذكور وزوجته "سحر . س . ج" 27 سنة مدرسة وتقيم بذات الناحية بالتعدى على القوات والقائمين ‏بالتنفيذ بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات ومنع القوات من تنفيذ القرار، تمكنت القوات من ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 656 إدارى المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة ‏قررت يخلى سبيل المشكو فى حقهما من ديوان المركز بضمان محل إقامتهما، يستعلم من الإدارة المحلية عما إذا كان قد صدر قرار إزالة سابق على ذلك القرار، وعما إذا ‏كان قد تم تنفيذه على ذات العين من قبل من عدمه، يكلف أحد المختصين بالإدارة المحلية بالانتقال للعين محل الشكوى وبيان عما إذا كان ‏يوجد تلفيات من عدمه وبيان قيمتهما أن وجدت‏.

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