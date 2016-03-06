بالصور.. حملة لطلاء أسوار المدارس وإزالة الإعلانات والملصقات بكفر الشيخ

ترأس اللواء أحمد بسيونى، رئيس مركز ومدينة دسوق، رافقه أحمد رمزى مدير الإدارة التعليمية بدسوق، حملة لإزالة جميع الإعلانات والملصقات من على أسوار المدارس بكل مراحلها المختلفة، والقيام بعمليات طلائها بلون موحد أسوار المدارس بكل مراحلها بمدينة دسوق، بحضور القيادات التعليمية، ووكيل الإدارة، ومديرى المدارس الصناعية بنين وبنات.

وقال اللواء أحمد بسيونى، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه قدم الشكر لطلاب وطالبات المدارس المشاركين فى الحملة، ونبهه على المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بعدم الكتابة أو لصق أى إعلانات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وتغريمه مبلغا يتراوح بين 1000جنيه إلى 20000 جنيه طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1998 تلوث بيئى.

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