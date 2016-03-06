بالصور.. "وفد يابانى" يكرم رابطة مستخدمى المياه بالغربية

شارك اليوم الأحد وفد من دولة اليابان، فى حفل تكريم رابطة مستخدمى المياه، والتى أشرفت على "مشروع دعم ونقل إدارة المياه" على ترعة شبرا بلولة، بقاعة مؤتمرات هندسة رى مدينة قطور بمحافظة الغربية.

حضر حفل الختام المهندس محمد سلام وكيل وزارة الرى بالغربية، والمهندس حسن خطاب المدير العام، ومحمد هريدى مدير الإدارة المركزية للتوجيه المائى بوزارة الموارد المائية والرى والمهندس "كوهينيكو نايتو" رئيس الوفد اليابانى، وعبد المنعم سفينة مدير هندسة رى قطور وحامد الجزار رئيس رابطة مستخدمى المياه لترعة شبرا بلولة.

وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" قال حامد الجزار رئيس رابطة مستخدمى المياه لترعة شبرا بلولة، إن بداية المشروع تبنى دولة اليابان مشروع روابط لمستخدمى مياه الرى، للعمل على وجود كفاءة عالية فى توزيع المياه، ووصول المياه لنهايات الترع، وتم اختيار رابطة " شبرا بلولة " بالغربية، وسنورس بالفيوم، ورابطة ثالثة فى دمنهور بمحافظة البحيرة.

وأضاف الجزار أنه تم التدريب على استخدام المياه وتوزيعها على المساقى، وتأهيل الترع لزيادة سرعة المياه حتى تصل إلى النهايات، وتم اختيار ترعة شبرا بلولة والتى تروى "2222" فدان، وطولها 6 كيلو و700 متر، ويقع عليها 15 مسقة فرعية تروى الأراضى الزراعية، وجار تعميم الفكرة والمشروع على باقى الترع لحل أزمة مياه الرى وتوفيرها.

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