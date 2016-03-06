بالصور.. رئيس مدينة فوه بكفر الشيخ يتابع أعمال إنارة الشوارع

تابع المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، صيانة كشك كهرباء ميدان السيد أبوطالب وصيانة الكهرباء، وتركيب كشافات جديدة بعدد من شوارع مدينة فوه، بالتنسيق مع مدير هندسة الكهرباء بفوه عماد زيتون.

وتابع "محمد أبو غنيمة" رفع الإشغالات فى ميدان السيد أبوطالب، وأعمال الترميمات فى ساحة العزاء بقابر مدينة فوه، عقب حملة النظافة التى شهدتها المقابر.

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