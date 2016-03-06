فاروق جويدة يفتح صناديق أسرار «هيكل» في معكم مع منى الشاذلي

يتستضيف برنامج “معكم.. منى الشاذلي” الشاعر الكبير فاروق جويدة الذي يفتح صناديق أسرار الكاتب الصحفي والأديب الكبير محمد حسنين هيكل، رغبتة في أن تقدم الدولة تأبينا يليق بالراحل العظيم.

و يتضمن الحديث علاقته بالكاتب الكبير مصطفى أمين خلال مشوار حياتة الصحفية. ويفتح جويدة قلبة لجمهوره في حلقة الخميس القادم، التي تعرض على شاشة “سي بي سي” معلنا عن فرحته بعد فوزه بجائزة شاعر السلام التي حصل عليها في فبراير الماضي، مشيرًا إلى التحول الذي حدث له بعد أن كان مشهورا فقط بكونه شاعرا للحب و الرومانسية.

ويقدم جويدة “روشتة” لاقتصاد مصر، متحدثا عن الدور الحقيقي للدولة، كذلك يكشف لنا بعض أسرار مجلس الشعب في وقت حكم الإخوان.