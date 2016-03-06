مساعد يول يتحدث لـ في الجول: الأهلي يمتلك ميزة كبيرة.. وهذه خطتي لتطوير اللاعبين

يرى أحمد فتحي لاعب الأهلي أن نجاح منظومة كرة القدم داخل النادي سيثبته تتويج الفريق بمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وفاز الأهلي على ضيفه مصر للمقاصة السبت في الجولة الـ21 من البطولة ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه الزمالك إلى 9 نقاط.

ويسعى الأهلي لاستعادة لقب البطولة التي خسرها الموسم الماضي لصالح منافسه اللدود الزمالك.

وقال فتحي لـFilGoal.com:"لكي نثبت أن الأهلي ناجحا علينا الفوز بالدوري، البطولة التي فقدها الفريق الموسم الماضي".

وأضاف "اللاعبون تعاهدوا على بذل أقصى ما لديهم من أجل استعادة اللقب. كل منهم يعتبر الأمر تحديا شخصيا".

وأردف "مارتن يول أكمل فقط مباراته الأولى مع الفريق لكن هناك حالة من التفاؤل معه وثقة كبيرة في نجاحه. فهو مدرب عالمي".

وواصل "الكل يعلم مدى ثقل اسمه وشخصيته، لقد خلق دوافع جديدة وبث مزيد من الحماس بين اللاعبين لإخراج أقصى ما عندهم".