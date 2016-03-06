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مقدونيا تفرض قيودًا جديدة على عبور اللاجئين القادمين من اليونان

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مقدونيا تفرض قيودًا جديدة على عبور اللاجئين القادمين من اليونان مقدونيا تفرض قيودًا جديدة على عبور اللاجئين القادمين من اليونان

أرشيفية

قال مسئولون أمنيون يونانيون إن السلطات المقدونية فرضت المزيد من القيود على اللاجئين الذي يحاولون عبور الحدود بين البلدين.

وأفاد المسئولون – في تصريحات نقلتها (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد – بأن السلطات المقدونية قالت إنها ستسمح فقط للاجئين القادمين من المدن التي يندلع فيها حرب بعبور الحدود مثل حلب في سوريا، ورفضت دخول القادمين من بغداد و دمشق.

وتمثل تلك القيود الخطوة الأحدث ضمن مساعي السلطات المقدونية لخفض تدفق اللاجئين إلى البلاد، حيث نجحت الإجراءات السابقة في الحد من التدفق.

واحتشد 13 ألف مهاجر أمس السبت عند الحدود اليونانية-المقدونية في ظروف بائسة، وتظاهر لاجئون سوريون وعراقيون أمام حواجز الأسلاك الشائكة خلال الأيام الماضية والتي تمنعهم من العبور إلى مقدونيا، وتحرسها شرطة مكافحة الشغب.

وستنشر بلغاريا من جهتها أكثر من 400 شرطي عند الحدود مع اليونان، تحسبا لاحتمال تصاعد حدة أزمة المهاجرين، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف.

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أونا

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