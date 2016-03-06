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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر وكلية الجامعة الإسلامية فى ماليزيا

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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر وكلية الجامعة الإسلامية فى ماليزيا توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر وكلية الجامعة الإسلامية فى ماليزيا
وقع الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر، مذكرة تفاهم "علمى وثقافى" مع كلية الجامعة الإسلامية بولاية ببهانج بدولة ماليزيا.

وأكد "الهدهد" أن الأزهر يفخر بأن من يوقع هذه الاتفاقية من الجانب الماليزى هو أحد أبناء الأزهر إبراهيم بن سيد أحمد وزير الشئون الدينية، والدعوة أحد خريجى كلية اللغة العربية، مشيراً إلى أن الأزهر يعمل على الجمع بين العقل والنقل، والتعانق بين علوم الدين والدنيا، وينشر فكرة الوسطى من خلال السفراء الذين يدرسون فى أروقته من 117 دولة على مستوى العالم.

من جانبه أعرب إبراهيم بن سيد أحمد وزير الشئون الدينية والدعوة ببهانج عن سعادته بلقاء أساتذته، مؤكدًا أنه غرس أيديهم وأن ماليزيا تدين بالشكر للأزهر الشريف ويسرها توقيع هذه المذكرة مع جامعة عريقة لها مكانة عالمية كجامعة الأزهر.

حضر التوقيع، الدكتور أحمد حسنى نائب رئيس جامعة الأزهر ومحمد إسماعيل سفير ماليزيا فى ووفد من حكومة ببهانج.


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