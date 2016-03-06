مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى انهيار منزل بعزبة تركس بنجع حمادى

قال مصدر امنى ان قوات الحماية المدنية بمركز نجع حمادي تمكنت منذ قليل من انتشال جثتين من تحت أنقاص منزل عزبة تركس بنجع حمادى، الذى انهار منذ قليل.>حيث تم انتشال جثة عزة بدريوس 60 سنه ربة منزل وجثة رضيع 8 أشهر يدعى دمياديوس عز فيما تم انتشال مصابين وهما رومانى رمسيس 30 سنه وهلانا رمسيس 30 سنه وجميعهم من اسره واحده ومازالت عمليه البحث جاريه عن اخرين تحت الانقاض.

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