مكياج الحامل يحدّد جنس الجنين

يؤثّر الحمل على صحة البشرة، إذ يمكن أن يمنحها التوهج والإشراق أو العكس تماماً، فتبدو متعبة وباهتة. وهذا يختلف باختلاف جنس الجنين، ما سيؤثر بشكل غير مباشر على طريقة تطبيق المكياج سواء أصبحت بشرتك جافة، عرضة لظهور حبّ الشباب، أو زيتية، ليس عليك أن تقلقي لهذا الأمر، بل ننصحك بمواجهته وبأخذ بعض الوقت صباح كلّ يوم لوضع القليل من المكياج لإخفاء العيوب.



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أم الذكر:

إذا كنت حاملاً بمولود ذكر، ستصبح بشرتك حساسة وتبدأ الدوائر السوداء حول عينيك بالظهور. وغالباً ما تبتعد المرأة الحامل بذكر عن كلّ مستحضرات التجميل، وتجد نفسها مرهقة ولا تحب العناية بجمالها. من هنا يقال إنّ المرأة الحامل التي لا تستخدم مستحضرات التجميل إنّما تنذر بمولود ذكر.

ولكن ننصحك باستخدام كريم مغذّ تحت عينيك، قبل وضع المرطب المعتاد. ثم ربتي بلطف، أو استخدمي الكونسيلر.إذا كنت تعانين من الكثير من التصبّغ والبقع الداكنة على وجهك، ننصحك باستخدام مرطب ملوّن لمكافحة هذه المشكلة. مهما كانت التغييرات المؤقتة على بشرتك، فإنّ هذا المرطب الملوّن بنفس لون بشرتك سيكون الحل،من دون الحاجة إلى وضع الأساس. كما ننصحك بألا تتخلي عن البلاش في روتينك اليومي، إذ ليس هناك أي منتج آخر يمكن أن يرفع وجهك ويُسطع عينيك أكثر منه.

أم الأنثى:

في حين أنّ الحامل بجنين أنثى تزداد جمالاً وإشراقاً، وتكثر طرقها في العناية بوجهها، وتحاول اعتماد أساليب عديدة في تطبيق المكياج. فإذا وجدت نفسك تكثرين من استخدام الظلال والبودرة باللون الزهري فأنت إذاً حامل بفتاة.

ومن المعروف أنّ الحامل بأنثى تعشق أحمر الشفاه وتعتبره جزءاً أساسيّاً من يومياتها. لكن انتبهي إذ أنّ هرمونات الحمل تجعل بشرتك حساسة جدّاً، مما يزيد من تكوّن البقع والحبوب. لذلك ننصحك بالسماح لبشرتك بأن تتنفس، فلا تضعي الكثير من كريم الأساس.

كما أنّ الحامل بأنثى يزداد بريق عينيها بشكل طبيعي، لكن إذا وجدت نفسك بحاجة إلى القليل من المكياج لإضافة هذا الإشراق، ننصحك بالاكتفاء فقط بالكحل الأسود على طول خط الرموش من الجفن العلوي مع القليل من الماسكرا السوداء.

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