التخلص من بثور الأنف بسرعة

إنّ من أكثر المناطق التي تظهر فيها حبّ الشباب بكثرة هي منطقة الذقن وحول الأنف، لأنها أكثر المناطق حساسيةً في وجهك، كما أنها من أكثر المناطق المزعجة أيضاً، عندما تظهر فيها الحبوب.

إليك "سيدتي" أهمّ أسباب ظهور هذه البثور على البشرة، وأسرع الطرق لعلاجها:

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1.الهرمونات: إنّ تغيير الهرمونات في الجسم هو السبب الأساسي لظهور البثور حول الفم. فإذا كنت مِن مَن يتناولون حبوب منع الحمل، فاسألي طبيبك عن عنصر السبيرونولاكتون، فهو من أكثر الموادّ التي تسبّب البثور على البشرة؛ عليك كذلك تنظيم هرمون الانجروجين، الذي يساعد على تنظيم الغدد الدهنية الخاصة بك والتخلص من حب الشباب.

2.تغيير روتينك للعناية بالبشرة: عند تغييرك روتين العناية ببشرتك، عليك أن تراعي شراء المنتجات التي تحتوي على البنزويل بروكسايد، الذي يساعد على قتل البكتريا المسببة لحبّ الشباب، وكذلك حمض الصفصاف، لأن له قدرة عالية على إزالة خلايا الجلد الميتة التي تمنع سدّ المسامّ، وتساعد على التخلّص من الزيوت الزائدة في داخل البشرة.

3.الحمل: أثناء فتره الحمل، تتغيّر هرمونات الجسم بأكمله، ممّا يؤدي إلى ظهور البثور على البشرة؛ لذا احرصي على زيارة اختصاصي الجلدية باستمرار للحفاظ على نضارة بشرتك طوال فترة الحمل.

4.المياه: إنّ نقص المياه في الجسم قد يؤدي إلى جفاف الجسم، وإلى ظهور البثور على البشرة؛ لذا احرصي على شرب 8 أكواب على الأقلّ من المياه يوميًّا للحفاظ على نضارة بشرتك.

5.لمس البثور: تجنبي لمس البثور نهائيًّا حتى لا يؤدي ذلك إلى انتشارها في وجهك بأكمله. ضعي الكريم الخاص بالتخلص من البثور على مكان الحبوب، ثم اغسلي يديك جيداً، قبل وضعهما على بشرتك مرةً أخرى.

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