بالصور.. وصول رهينتين إيطاليتين بعد تحريرهما من ليبيا إلى إيطاليا

وصل رهينتان إيطاليتان، حررا بعد ثمانية أشهر من اختطافهم على يد تنظيم داعش غرب ليبيا، إلى إيطاليا وكان أفراد أسرتيهما فى استقبالهما وكذلك وزير الخارجية الإيطالى.

وصل جينو بوليكاردو وفيليبو كالكاغنو إلى مطار شيامبينو فى روما قبل فجر اليوم الأحد.

وتم تأخير عودتهما بعد تحريرهما يوم الجمعة الماضى بسبب مخاوف أمنية.

جاء الإفراج عن الرهينتين بعد مقتل رهينتين إيطاليين أخريين فى ليبيا فى اشتباكات حديثة بين مسلحى تنظيم داعش والقوات المحلية لصبراتة، وفقا لرئيس مجلس مدينة صبراتة.

كان الإيطاليون الأربعة - وهم الرهينتان المحررتان والاثنتان اللتان عثر عليهما مقتولتين - يعملون لصالح شركة بوناتى الإيطالية للإنشاءات عندما خطفوا فى أول يوليو قرب مجمع صناعى مملوك شركة الطاقة العملاقة إينى فى مدينة مليتة غربى ليبيا.

يحقق الادعاء الإيطالى، كما جرت العادة، فى ملابسات خطف ومقتل الإيطاليين الآخرين.



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