اتحاد الصحفيين العرب يدين اختطاف الصحفى اليمنى عبد الله السييلى

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، استمرار اعتقال الصحفى اليمنى عبد الله السييلى، المتعاون مع عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية منذ نهاية شهر فبراير الماضى لدى تنظيم القاعدة بمحافظة حضرموت باليمن.

واستنكر الاتحاد، فى بيان له بكل قوة كثرة الاعتداءات التى يتعرض لها الصحفيون ورجال الإعلام فى اليمن الشقيق فى الوقت الذى يقومون فيه بواجبهم الإعلامى دفاعاً عن حرية الرأى والتعبير والكلمة المسئولة.

وأعلن اتحاد الصحفيين العرب، عن تضامنه مع نقابة الصحفيين اليمنيين فى إدانة استمرار إعتقال الصحفى اليمنى عبد الله ناصر السييلى لدى تنظيم القاعدة ،داعيا كافة المنظمات الدولية المعنية والنقابات الصحفية فى العالم إلى إدانة هذه الأعمال واعتبارها أعمالاً إرهابية تشكل انتهاكا للحقوق والحريات العامة، ويطالب كافة هذه الجهات بالعمل على تحرير كافة الصحفيين اليمنيين المختطفين لدى تنظيم القاعدة بمحافظة حضر موت.

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