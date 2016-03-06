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اختطاف كاهن هندى خلال الهجوم على دار للمسنين فى عدن

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اختطاف كاهن هندى خلال الهجوم على دار للمسنين فى عدن اختطاف كاهن هندى خلال الهجوم على دار للمسنين فى عدن
قال مسؤولون حكوميون وأمنيون فى اليمن اليوم الأحد إن مسلحين خطفوا كاهنا هنديا من دار للمسنين هاجموه الأسبوع الماضى فى جنوب البلاد بعد أن قتلوا 15 شخصا على الأقل.

وأعلنت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سوراج على حسابها على تويتر أن مواطنا هنديا يدعى الأب توم أوزهوناليل "اختطف على يد إرهابيين فى اليمن."

وأضافت أن المسؤولين فى جيبوتى المجاورة يحاولون التأكد من مكان الأب أوزهوناليل "حتى نستطيع تأمين الإفراج عنه."

وأكد مسؤولون فى المحلية فى عدن اختطاف الكاهن وقالوا إن السلطات تحقق فى الهجوم.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذى وقع يوم الجمعة بعد أن زعم أربعة مسلحين أنهم أقارب أحد النزلاء واقتحموا المكان وقتلوا أربع راهبات هنديات وامرأتين يمنيتين تعملان بالدار وثمانية مسنين وحارسا.

وقال المسؤولون إن الدافع وراء الهجوم لم يعرف حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر برئاسة الجمهورية فى عدن قوله "لقد توالت الأعمال الإرهابية الغادرة وطالت الأبرياء والمسالمين العزل ورجال الدين. لتعم الفوضى وهذا ما يسعون ويرمون إليه."

وتعهدت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى مرارا بإعادة الأمن لعدن لكنها لم تحقق نجاحا يذكر حتى الآن.
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مصر 365

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