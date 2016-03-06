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دى ميستورا: سأعمل خلال محادثات جنيف على مناقشة مستقبل سوريا

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دى ميستورا: سأعمل خلال محادثات جنيف على مناقشة مستقبل سوريا دى ميستورا: سأعمل خلال محادثات جنيف على مناقشة مستقبل سوريا

> أكد المبعوث الدولى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا انه يرغب خلال محادثات جنيف المقررة يوم الخميس المقبل التطرق إلى قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل سوريا.

وقال المبعوث الأممى - فى تصريح خاص لقناة (سكاى نيوز) الاخبارية اليوم الأحد - اننى "سأعمل خلال محادثات السلام المرتقبة على مناقشة كل ما يتعلق بمستقبل سوريا بدلا من التطرق إلى انتهاكات الهدنة والاتهامات المتبادلة بين الاطراف" ، مؤكدا ان الهدنة فى سوريا هشة وأن نجاحها غير مضمون .
>وتأتى تصريحات دى ميستورا تزامنا مع تحديده يوم الخميس المقبل موعدا لاستئناف محادثات السلام السورية فى مدينة جنيف .

وكان دى ميستورا قد أعلن فى وقت سابق أن الهدنة فى سوريا لا تزال صامدة بشكل كبير ونجحت فى تقليل أعمال العنف، على الرغم من حدوث اشتباكات متقطعة فى بعض المدن.
>ومن ناحية أخرى ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وحدات من الجيش السوري، نفذت خلال الساعات الماضية، عمليات نوعية على تجمعات وآليات لتنظيمى “جبهة النصرة” و”داعش” بريفى إدلب وحماة .
>ونقلت الوكالة - عن مصدر ميدانى - أن " وحدة من الجيش دمرت مقرات لتنظيم “جبهة النصرة” وقضت على 11 مسلحا فى بلدة أبو الضهور” جنوب شرق مدينة إدلب بنحو 50 كيلومترا .

وأضاف المصدر أن وحدة أخرى من الجيش قتلت 7 مسلحين من تنظيم “جبهة النصرة” وأصابت آخرين خلال عملية على أوكارهم فى محيط بلدة "جرجناز" شرق مدينة معرة النعمان بنحو 10 كيلومترات والتى تعد أكبر تجمعات للتنظيم بالريف الجنوبي.

وأشار المصدر الميدانى إلى أن وحدة من الجيش وجهت رمايات نارية مكثفة على تجمع آليات لتنظيم “داعش” فى قريتى حمادى عمر والشيخ هلال بريف حماة الشرقي، مبينا أن الرمايات النارية أسفرت عن تدمير 3 آليات محملة بمسلحين وأسلحة وذخيرة ، وذلك بعد يوم من إحباط وحدة من الجيش لمحاولة تنظيم “داعش” قطع طريق خناصر/اثريا قرب قرية الشيخ هلال.
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