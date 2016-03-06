انطلاق فعاليات ورشة العمل التى نظمها صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بالإسماعيلية

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مراسم افتتاح فعاليات ورشة العمل التى نظمها صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بالتعاون والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل حول قضايا تعاطى وإدمان المواد المخدرة من الجوانب القضائية والنفسية والاجتماعية وذلك على مدى يومى 6 و7 من شهر مارس الجارى .

ورافق المحافظ فى الافتتاح كل من المستشار هانى عبد الجابر مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمستشار إبراهيم سالم رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية والمستشار عبد العزيز شاهين رئيس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية رئيس نادى قضاة الإسماعيلية والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى واللواء محمد ثروت مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واللواء محمد الخولى نائب مدير أمن الإسماعيلية والعقيد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية وفى حضور عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

تناولت ورشة العمل عرض للوضع الراهن لمشكلة الإدمان والتعاطى ودور الطب الشرعى وقضايا المخدرات ودور المجتمع فى محاربة التعاطى والإدمان والحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها كما تناولت القاء الضوء على أهمية إيداع مريض الإدمان فى المؤسسات العلاجية كحق من حقوق الإنسان بين التشريع والواقع وتناول قضايا الإدمان وتعاطى المخدرات من منظور حقوقى فى ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية والتعريف بطبيعة مرض الإدمان نفسيا واجتماعيا والقواعد الإجرائية فى جرائم المخدرات والتصرف فى التحقيق ومشاكل التنفيذ .

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال مراسم افتتاح ورشة العمل على ضرورة تضافر جميع الجهود من جميع الأجهزة المعنية للتصدى لقضايا ومشكلات الإدمان والتعاطى للمواد المخدرة، نظرا لخطورة ما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية تضر بالمجتمع والوطن علاوة على كونها عائق كبير فى طريق التنمية والتقدم .

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