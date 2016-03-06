إنشاء 10 آلاف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى فى الإسماعيلية الجديدة

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية الموافقة على إنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية جديدة بمدينة الإسماعيلية الجديدة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأضاف "طاهر"، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، تنفيذ المشروع للمساهمة فى حل أزمة الإسكان لشباب المحافظة، والحفاظ على حق أبناء الإسماعيلية فى الحصول على السكن الملائم، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بشأن التوسع فى مشروع الإسكان الاجتماعى بمختلف محافظات الجمهورية.

محافظ الإسماعيلية يوافق على إقامة 5 مشروعات جديدة بتكلفة 16 مليون دولار

محافظ الإسماعيلية يؤكد إطلاق مبادرة لإحياء فن الخط العربى والفنون اليدوية

>