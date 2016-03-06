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رئيس جامعة الزقازيق خلال افتتاح المهرجان الكشفى: الجوالة فلسفة رجولة وانضباط

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رئيس جامعة الزقازيق خلال افتتاح المهرجان الكشفى: الجوالة فلسفة رجولة وانضباط رئيس جامعة الزقازيق خلال افتتاح المهرجان الكشفى: الجوالة فلسفة رجولة وانضباط
افتتح اليوم، الدكتور عبد الحكيم نور الدين المهرجان الكشفى لجوالى وجوالات جامعات الزقازيق وبنها وأكاديمية الشروق، بحضور اللواء سامى سيدهم نيابة عن السيد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية وبعض القيادات التنفيذية والشعبية والدكتور خالد عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومديرى رعاية الطلاب بالجامعات المشاركة، وبدأ الافتتاح بطابور عرض لجوالى وجوالات كليات جامعة الزقازيق وفرق الجامعات المشاركة وبمصاحبة الفرقة الموسيقية النحاسية للشرطة .

وقال الدكتور عبد الحكيم نور الدين، إن نشاط الجوالة يمثل عصب الأنشطة الطلابية، وطلاب الجامعة هم الركيزة الأساسية ومصنع الرجال الذين نفاخر بهم حاضرا ومستقبلا، فالجوالة فلسفة وأسلوب ورجولة وقوة وانضباط وتفانى وإخلاص فى تقديم خدمة عامة دون تمييز أوغرض.

وأضاف قائلاً، "بالشباب نصل بمصر إلى بر الأمان وتفخر جامعة الزقازيق بكم أنتم الشباب الواعد الذى ننتظره لحمل الأمانة، فأنتم كل المستقبل وما نحن أإا ناقلى خبرة ومساعدين حتى نصل بمصرنا إلى مكانتها وصدارتها فلا ننسى وقوف الشعب المصرى فى خروج أبهر العالم فى قوة وجسارة ومتحدياً العالم"، واختتم كلمته قائلا "وقى الله شر المتآمرين وحمى شعبها وقائدها صقر العرب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

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