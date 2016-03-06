كلية الزراعة بجامعة قناة السويس تستعد للحصول على الجودة

استعدت كلية الزراعة بجامعة قناة السويس لاستقبال زيارة فريق إعادة تقييم الكلية من أجل حصولها على الاعتماد والجودة والتى تستمر لمدة ثلاث أيام من 7 مارس حتى 9 مارس الحالى.

ويستقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور شريف رضوان عميد كلية الزراعة والدكتورة ثناء النحلة مدير وحدة الجودة بالجامعة فريق العمل المشارك فى الزيارة ويدور بينهم لقاء يتم التعرف خلاله على ماتقدمه المؤسسة داخل إطار الجامعة ومدى دعم الجامعة للمؤسسة التعليمية ومدى ارتباط رسالة واستراتيجية المؤسسة برسالة الجامعة واستراتيجيتها.

يتم بعد هذا اللقاء زيارة فريق العمل لكلية الزراعة يتفقدوا خلالها جميع مبانى الكلية من معامل دراسية وبحثية وقاعات وفصول دراسية ومكتبات الكلية.

ويجرى فريق العمل لقاءت مع القيادات الأكاديمية بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب سواء مرحلة البكالوريوس أو الدرسات العليا وأعضاء الجهاز الإدارى بالكلية.

ويقوم فريق العمل بفحص الملفات والوثائق الخاصة بالمعايير والجداول الدراسية (النظرية والعملية) واللوائح الدراسية بالإضافة إلى زيارة فريق العمل إلى الوحدات ذات الطابع الخاص والمزرعة التعليمية والمتاحف والأنشطة الطلابية والعيادة الطبية وبعض الوحدات والإدارات

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