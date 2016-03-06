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بيان عاجل لرئيس مجلس النواب حول أزمة لبن الأطفال المدعم

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بيان عاجل لرئيس مجلس النواب حول أزمة لبن الأطفال المدعم بيان عاجل لرئيس مجلس النواب حول أزمة لبن الأطفال المدعم

الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب (أرشيفية)

تقدم النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد نقابات عمال ، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، حول نقص لبن الأطفال المدعم، والأدوية التي يحتاجها محدودو الدخل.

وطالب النائب – في البيان – وزير الصحة، أحمد عماد الدين، بتوضيح أسباب نقص الألبان بالسوق المحلي، متسائلا: “لماذا أُلغيت مناقصة توريد الألبان أكثر من مرة بشكل يهدد بنشوب أزمة في احتياجات لبن الأطفال؟”

وأشار إلى أن إلغاء الوزارة مناقصة استيراد الألبان أدت إلى تخفيض كمية لبن الأطفال من 23 مليون علبة إلى 18 مليون علبة سنويا، بالإضافة إلى تقليل وزن العلبة من 450 إلى 400 جرام فقط.

أ ش أ

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