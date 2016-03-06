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محافظ دمياط يشكل لجنة لمتابعة مشكلة أرض أملاك دولة أخذت بوضع اليد

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محافظ دمياط يشكل لجنة لمتابعة مشكلة أرض أملاك دولة أخذت بوضع اليد محافظ دمياط يشكل لجنة لمتابعة مشكلة أرض أملاك دولة أخذت بوضع اليد
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم، تشكيل لجنة لبيان واضع اليد الفعلى لسداد مديونية على قطعة أرض أملاك دولة مقام عليها مسجد المصطفى بمدينة فارسكور.

وتعود القضية إلى طلب الوحدة المحلية بفارسكور الذى أحاله "المحافظ " إلى الشئون القانونية بالمحافظة بشأن مطالبة مجلس مدينة فارسكور بمديونية على منطقة الإصلاح الزراعى بمبلغ 22494 ألف جنيه وضع يد الجمعية المحلية التابعة للإصلاح الزراعى مقابل انتفاع من أرض أملاك الدولة حتى 4/5/2016 وهو تاريخ تخصيص الأرض لإقامة مسجد المصطفى عليها حاليا .

حيث تعددت المخاطبات والردود بين الوحدة المحلية والإصلاح الزراعى الذى أكد أن هذه الأرض ليست وضع يد الجمعية المحلية للإصلاح الزراعى، بينما كانت وضع يد نقابة المهن الزراعية فى ذلك الوقت ..
>وحيث إن الموضوع يتطلب بحثا على الطبيعة لتحديد الجهة المنوط بها سداد المديونية.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة لمعاينة الأرض على الطبيعة لبيان واضع اليد الفعلى على المكان وفحص الملفات الخاصة بها فى أملاك الدولة بفارسكور والإدارة العامة للأملاك بدمياط وبيان أوجه القصور .


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