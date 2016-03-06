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نقل جثمان الشهيد المسعف من العريش لمسقط رأسه بالشرقية

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نقل جثمان الشهيد المسعف من العريش لمسقط رأسه بالشرقية نقل جثمان الشهيد المسعف من العريش لمسقط رأسه بالشرقية
صرحت نيابة شمال سيناء اليوم الأحد، بدفن جثمان الشهيد المسعف رضا الشحات، الذى استشهد إثر إطلاق مسلحين النار عليه أثناء نقله لجثامين شهيدين ومصاب من قوات الأمن بعد انفجار عبوة ناسفة على طريقهم جنوب الشيخ زويد.

وتجمع زملاء المسعف الشهيد أمام مشرحة مستشفى العريش العام، فى انتظار وصول شقيقه من الشرقية لاستلام الجثمان ونقله.

ونعت مديرية الصحة بشمال سيناء الشهيد فى بيان، جاء فيه: "بالغ الحزن والأسى على فقدان الشهيد المسعف رضا الشحات الذى استشهد بإطلاق رصاص من قبل مسلحين أثناء نقلة إحدى الحالات الحرجة لعدد من الجنود المصابين من مدينة الشيخ زويد".

وسادت حالة من الغضب بين زملاء الشهيد الذين أكدوا أنه شخص بسيط وأب لثلاثة أطفال جاء من كفر صقر بالشرقية للعمل بسيناء، وكان حريصا على أن يتواجد فى مكان الأحداث لنقل المصابين بشكل إنسانى.

الشهيد المسعف رضا الشحات (1)

الشهيد المسعف رضا الشحات (3)

سيارات اسعاف


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