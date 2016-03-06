بالصور.."إعلام زفتى" يناقش "أهمية المشورة الطبية قبل الزواج" مع الإدارة الصحية

نظم مركز إعلام زفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع الإدارة الصحية بزفتى والوحدة المحلية بالغريب، اليوم الأحد، ندوة إعلامية حول "أهمية المشورة الطبية قبل الزواج"، بمقر الوحدة الصحية بمسجد وصيف.

استهدفت الندوة رفع الوعى بأهمية المشورة الطبية قبل الزواج، وحاضر فيها الدكتورة دعاء السباعى سالم مديرة الوحدة الصحية بمسجد وصيف، بحضور سيدات فى سن الحمل والإنجاب والرائدات الريفيات.

وأكدت السباعى، أهمية المشورة الطبية قبل الزواج وضرورة التأكد من خلو المقبلين على الزواج من الأمراض المعدية، وعدم وجود عوائق للإنجاب، ووجود توافق جينى بين الزوجين، وكذلك بين فصائل دمها وتجنب الأمراض الجنسية.

وأشارت إلى كيفية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية، والتعرف على الأمراض الوراثية، ثم ردت على أسئلة واستفسارات الحضور، ومنها عوائق الإنجاب، الأمراض الوراثية، الأمراض المعدية والمزمنة، وأكدت ضرورة تركيز كل من وسائل الإعلام ووزارة الصحة على بيان أهمية المشورة الطبية قبل الزواج.

أدار الندوة أحمد عبد الرحيم العايدى، أخصائى الإعلام، ومسئول الإعلام السكانى بإشراف محمد صلاح رضوان مدير مجمع الإعلام.

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