15 مايو.. القضاء الإدارى يفصل فى دعوى تطالب بحجب "فيس بوك" عن مصر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من علاء الدين محمد موسى، التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بحجب موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن جمهورية مصر العربية، لجلسة 15 مايو المقبل، للحكم.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 55337 لسنة 68 ق، باتخاذ ما يلزم من حجبه وكافة تطبيقاته على المحمول "لما يشكله من مخاطر داهمة على الأمن القومى والسلم الاجتماعى".

- تأجيل دعوى حجب "فيس بوك" عن مصر لتهديد الأمن القومى لـ17 يناير المقبل